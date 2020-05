Vučić: Država će znati da se oduži medicinskim radnicima za zasluge u vreme pandemije

Beta pre 5 sati

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas, na prijemu za medicinske radnike, da će država znati da se oduži za sve ono što su uradili za vreme pandemije korona virusa i da će do kraja godine dodatno poboljšati uslove u kojima rade.

"Osim divljenja, aplauza i zahvalnosti, šta još možemo da vam damo? Na ovo pitanje država će dati pravi odgovor - mnogo bolje uslove rada, veću platu, sigurnost i bolje bolnice. Ni tada nećemo moći da kažemo da je dug vraćen, nego samo da je smanjen", rekao je Vučić na svečanosti u Palati Srbija.

Vučić je ocenio da je država već mnogo toga promenila u zdravstvu u proteklom periodu, ali da to nije dovoljno i da će uložiti još novca i truda da stanje bude bolje.

"I tih deset odsto koliko smo uvećali plate zdravstvenim radnicima, to je tek početak. Pre kraja godine ćemo da stvari poboljšamo da ne morate da maštate da odete u druge zemlje. A postaraćemo se da poboljšamo uslove i za one druge ljude koji rade u bolnicama, koji se trude da bolnice budu čiste i dezinfikovane", rekao je on.

Predsednik je rekao da će, šta god ko bude rekao i pokušao da relativizuje njihov napor, lekari i medicinske sestre zauvek ostati junaci i heroji otadžbine jer su radili ono što niko drugi nije mogao.

"To su dani vaših muka, ali i dani vaše slave i podviga. Svoje roditelje i svoju decu dali smo vama u ruke, jer smo više verovali vama nego sebi... Čerčil je u Drugom svetskom ratu rekao jednu rečenicu o britanskim pilotima koju ću ja ponoviti: 'Nikada toliko mnogo nas nije dugovalo toliku zahvalnosti tako malom broju vas'. Vas kojih nikada nije bilo dovoljno a uspeli ste da vas bude dovoljno za sve nas. Zahvaljujući vama imamo budućnost i ovom zemljom će hodati ljudi. Zahvaljujući vama možemo ponovo da otvaramo škole, a ne bolnice", rekao je Vučić.

Vučić je najavio da će sačekati Vidovdan (28. jun) kako bi odlikovao jedan broj medicinskih radnika, jer želi da se vidi koliko poštovanje država pridaje njihovom radu.

Predsednik Srbije je izjavio da se evropske države više bave diskusijom o Beogradu i Prištini i dodao da "veliki" sebi daju za pravo da je sve njihov interes i da "imaju pravo da urade sve što stignu".

Na konferenciji za novinare u Palati Srbija, Vučić je kazao da velikim zemljama nije važno šta Srbi i Albanci misle o rešavanju pitanja Kosova.

Govoreći o albanskim organizacijama u SAD koje su uputile predsedniku Donaldu Trampu pismo u kojem traže da promeni politiku na Balkanu, koju vide kao rezultat srpskog lobiranja, Vučić je rekao da nikada ne potcenjuje incijative Albanaca u Americi jer je reč o "snažnom faktoru".

"Moramo da vodimo računa o tome. Ne mislim da je Tramp na strani Srbije, ali mislim da je čovek koji želi da čuje i našu stranu", kazao je on.

Komentarišući kritike dela medicinske struke zbog načina na koji se Srbija suočila sa pandemijom korona virusa, Vučić je rekao da ima mnogo više onih koji "kibicuju i dobacuju" od onih koji rade.

"Ima mnogo onih koji kibicuju i dobaciju, i uvek ih je bilo više od onih koji naporno rade i koji svojim trudom, znojem, krvlju i radom pokušavaju da nešto ostvare. Slava i čast pripada onima koji rade, a ne onima koji dobacuju", kazao je on.

"Srbija će po rastu BDP-a ove godine biti najuspešnija u Evropi"

Vučić je izjavio da će Srbija po privrednom rastu ove godine biti najuspešnija zemlja u Evropi.

"Ne samo da nećemo imati pad bruto domaćeg proizvoda (BDP) ove godine od munus dva, nego neće ni biti negativnog rasta. Po stopi rasta bićemo prva zemlja u Evropi, bićemo najuspešniji", rekao je Vučič novinarima.

Kako je istakao, takav rezultat je posledica teških reformi koje su sproveđene od 2014. godine, kao i rekordnog rasta stranih investicija.

Dodao je da će do kraja godine biti problema sa investicijama i izvozom, ali manjih nego što se očekivalo.

"Zato ćemo uvećati javne investicije, a podsticaj rastu biće i 'helikopter mani', odnosno novac koji je isplaćen građanima, kao što je pomoć od 4.000 dinara penzionerima, 100 evra svim punoletnim građanima, povećanje plata od 10 odsto zdravstvenim radnicima", rekao je Vučić.

Komentarišući nedavno obećanje da će plate u javnom sektoru biti povećane do kraja godine Vučić je rekao da sada ne može da kaže koliko će iznositi povišica, ali da svakako neće biti jedan, dva ili tri odsto.

(Beta, 05.22.2020)