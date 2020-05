Danas sunčano i toplo, do 22 stepena

Blic pre 2 sata

U Srbiji se danas očekuje pretežno sunčano i toplo vreme, vetar slab do umeren severni i severozapadni, na istoku povremeno jak, uveče u slabljenju.

Najniža temperatura od šest do 10, najviša dnevna od 18 do 22 stepena. I u Beogradu pretežno sunčano. Vetar slab do umeren severni i severozapadni, uveče u slabljenju. Najniža temperatura devet, najviša dnevna oko 20 stepeni. U subotu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i toplije, samo će u severnim, zapadnim i ponegde u centralnim predelima biti umereno oblačno, pre podne ponegde sa slabom kratkotrajnom kišom. Jače naoblačenje i osveženje sa kišom, koje će