VIDEO: Srušio se pakistanski avion sa 107 osoba, nema preživelih

Putnički avion pakistanske državne avio-kompanije srušio se danas u naseljeno područje Karačija, a nesreću nije preživeo nijedan od 99 putnika i osam članova posade, saopštio je gradonačelnik Karačija Vašim Ahtar.

On je rekao da to najverovatnije neće biti konačan bilans nesreće, jer je avion prilikom pada uništio pet ili šest kuća, a za sada nije poznato koliko je bilo žrtava na tlu. Predstavnik za medije avio-kompanije rekao je da je avion Erbas A320 leteo iz Lahorea za Karači, a očevici su naveli da je pilot nekoliko puta pokušavao da sleti na aerodrom Džinah. Pakistan International Airlines(PIA) PK 320 crashes at Malir near Karachi Airport. It is said that there were 95