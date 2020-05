Leto na čekanju: Tmurna prognoza do kraja maja: Još danas uživajte u lepom danu, jer sledi drastična promena vremena

Blic pre 6 sati | J.O.

Nakon talasa veoma toplog vremena, proleće ponovo menja svoju ćud, te nam preostaje jedino da pripremimo toplu odeću i kišobrane.

Iako se danas najviša dnevna temperatura kreće od 21 do 25 stepeni, već sutra ona će biti i do pet stepeni niža. Do kraja sutrašnjeg dana naoblačenje sa pljuskovima, padom temperature i pojačanim severozapadnim vetrom proširiće se sa severnih krajeva Srbije na ostatak zemlje. Posle podne i uveče doći će do postepenog prestanka padavina, a zatim i delimičnog razvedravanja, najpre na severozapadu, a zatim i u centralnim krajevima. Jutarnja temperatura kretaće se od