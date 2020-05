Haos u Jerusalimu, ispred suda pristalice i protivnici premijera VIDEO/FOTO

B92 pre 3 sata | Tanjug

Jerusalim -- Suđenje Benjaminu Netanjahuu za korupciju počinje danas u Jerusalimu.

On će tako postati prvi izraelski premijer koji se suočava sa krivičnim gonjenjem dok je na vlasti u slučaju koji on naziva Političkim lovom na veštice". Netanjehu mora da se pojavo pred sudom nedelju dana nakon što je položio zakletvu na početku petog mandata, čime je, nakon sporazuma sa rivalom Benijem Gancom iz strnek Plavo i belo završen politički zastoj dug više od godine. On je u novembru pošle godine optužen za mito, prevaru i proneveru u tri slučaja. Na