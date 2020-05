4 Miliona građana prijavilo se za 100 evra! Sutra kreće Isplata: Evo do kog datuma će svi doći na red

Kurir pre 5 sati

BEOGRAD - Isplata novčane pomoći u iznosu od 100 evra u dinarskoj protivvrednosti za sve građane koji su se prijavili telefonom ili preko sajta idp.trezor.gov.rs počinje sutra.

Dnevno će se uplaćivati novac na račune oko pola miliona građana, a tom dinamikom očekuje se da će do 1.- 2. juna biti završene sve isplate za one koji su se prijavili za pomoć. Ukupno 4 miliona građana Srbije prijavilo se za jednokratnu novčanu pomoć od 100 evra zaključno sa jučerašnjim danom, odnosno u poslednjih deset dana, saopštio je ministar Siniša Mali jutros na svom Instagram profilu.