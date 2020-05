Er Srbija od danas leti i za London i Beč

RTV pre 2 sata | Tanjug

BEOGRAD - Nacionalna aviokompanija Er Srbija, pored već uvedenih letova za Cirih i Frankfurt, od danas leti i za London (Hitrou) i Beč.

Er Srbija će avionima A319 imati let za London u 10.25 i let za Beč u 18.50, objavio je beogradski aerodrom "Nikola Tesla". Takođe u nedelju Er Srbija će leteti i za Cirih u 12.40 i za Frankfurt u 17.30. Srpski avioprevoznik je 21. maja obnovio komercijalni putnički saobraćaj letovima za Cirih i Frankfurt. U prodaji su karte za još dve destinacije, Pariz i Amsterdam, za letove od 31. maja, za kuda je do 14. juna predviđen jedan let nedeljno. Pored toga, Er Srbija