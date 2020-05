Islamski vernici proslavljaju Bajram, čestitala im i premijerka Srbije

RTV pre 4 sata | Tanjug

NOVI PAZAR/BEOGRAD - Ramazanski bajram, muslimanski praznik koji obeležava kraj meseca Ramazana i kojim se označava kraj ramazanskog posta, obeležava se tri dana.

"Iza nas je mesec Ramazan, punih trideset dana odricanja od hrane i pića. Suština i smisao posta nije samo apstinencija od hrane i pića, kako se to obično misli, to je sredstvo kojim se dolazi do cilja, a to je duhovno uzdizanje čoveka", naveo je koordinator versko-prosvetne službe Mešihata Islamske zajednice u Srbiji, Rešad Plojović za RTS. Poruka ramazanskog posta je, kaže, približavanje "uzvišenom gospodaru", stvoritelju, kao i približavanje svom bratu, odnosno