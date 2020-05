Brnabićeva: Oko 6 miliona građana dobiće 100 evra, ja se nisam prijavila

B92 pre 58 minuta | B92

Beograd -- Premijerka Ana Brnabić rekla je da će u naredne dve nedelje biti isplaćeno 100 evra svim građanima koji su se prijavili.

Brnabićeva je rekla da će oko 500 hiljada građana dnevno dobijati po 100 evra. Ona je za tv Prva rekla da pomoć od 100 evra dobiti oko 6 miliona građana, ako se uzmu u obzir penzioneri i oni koji primaju socijalnu pomoć. "Do 8 časova jutros oko 4, 26 miliona građana se prijavilo za 100 evra. Do sada je pomoć dobilo milion i 700 hiljada penzionera i 150 hiljada primalaca socijalne pomoći", rekla je ona. Podsetila je da će građanima koji nemaju bankovni račun, on