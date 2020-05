Jutro sunčano, posle podnje pljuskovi

B92 pre 11 minuta | Tanjug

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno i vetrovito, mestimično sa kišom i pljuskovima koji će ponegde biti praćeni grmljavinom.

Duvaće umeren i jak, severozapadni vetar. Jutarnja temperatura biće od 6 do 12 stepeni, najviša dnevna od 18 do 22 stepena. Prema prognozi u Beogradu će danas biti promenljivo oblačno i vetrovito, posle podne i uveče povremeno sa kišom i pljuskovima, koji će u pojedinim delovima grada biti praćeni grmljavinom. Vetar umeren i jak, severozapadni. Jutarnja temperatura oko 11, najviša dnevna oko 20 stepeni. Prema izgledima do 1. juna, tokom celog perioda promenljivo