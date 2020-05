Mali: Počela isplata građana koji su se javili za po 100 evra

Beta pre 1 sat

Ministar finansija Siniša Mali izjavio je da je danas počela isplata po 100 evra građanima koji su se za ovu vrstu novčane pomoći javili telefonom ili na portal Uprave trezora i da će ih svaki dan dobiti po pola miliona građana.

"Prijavljivanje je do 5. juna, oni koji se i tada prijave dobiće novac do 7. juna", rekao je Mali za TV Hepi.

On je naveo da se do juče u 8.00 javilo četiri miliona građana da dobije po 100 evra, što je kako je dodao "ogromna većina, tako da samo mali broj to nije učinio".

Pema njegovim rečima, već je isplaćeno oko dva miliona građana, jer su novac dobili penzioneri i oni koji primaju novčanu socijalnu pomoć.

Kako je rekao, to je "ekonomski orijentisana podrška" jer će građani potrošiti dobijenih 100 evra "koji će ući u ekonomske tokove".

On je, komentarišući veliko javljanje za tu novačnu pomoć, rekao da je "potrebno razumeti Srbiju", za razliku od "tajkuna koji kažu da im ne treba 100 evra".

Govoreći o pomoći firmama kojima se isplaćuju po tri minimalne zarade za zaposlene, on je rekao da država "nije htela da dozvoli masovna otpuštanja i to se i nije desilo".

"Naše mere su pogodile cilj", rekao je Mali navodeći da za pomoć ima novca u budžetu.

(Beta, 05.25.2020)