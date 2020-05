29 Projektila iz auta u pokretu: Odloženo suđenje za ubistvo Blaža Đurovića, optuženi ponudio jemstvo od 40 miliona dinara

Blic pre 3 sata

Suđenje dvojici optuženih za ubistvo Blaža Đurovića (39) 10. marta 2018. godine na Dušanovcu, Darku Veskoviću i Nemanji Ivanovu, odloženo je danas za 29. jun pred Višim sudom u Beogradu.

Do odlaganja je došlo zbog izostanka Ivanovovog branioca koji danas prisustvuje završnici suđenja grupi Darka Šarića, u postupku za pranje para, ali je međutim odbrana Veskovića ponudila dopunu jemstva za odbranu sa slobode. Veskovićeva porodica nudi kao jemstvo da on neće pobeći do kraja postupka, 40 miliona dinara u nekretninama, kroz upis hipoteke. Tužilaštvo se usprotivilo tom predlogu, a konačnu odluku doneće sud u narednom periodu. Vesković i Ivanov su u