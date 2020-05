"Ti gradovi u Srbiji su samo čepovi gde se nije vodilo računa"

B92 pre 2 sata | Tanjug

Epidemija koronavirusa u Srbiji se smiruje, a situacija u Vranju, Leskovcu, Smederevu i Zaječaru, gde se pojavio veći broj zaraženih, pod kontrolom je.

Svi pacijenti pozitivni na koronavirus u ta četiri grada su pod zdravstvenim nadzorom, sa blažom kliničkom slikom i nemaju komplikacije. "To su džepovi koji se pojavljuju i koji su očekivani na mestima gde se ne vodi dovoljno računa. Država je odradila svoj deo posla, onda smo ušli u fazu gde je odgovornost na svima nama. Tamo gde nisu ispoštovane mere došlo je do pojave većeg broja pozitivnih", rekao je novinarima u Beogradu ministar zdravlja Zlatibor Lončar. On