Danas umereno oblačno povremeno s kišom, do 19 stepeni

Blic pre 2 sata

U Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima, koji će ponegde biti praćeni grmljavinom, a na visokim planinama sneg.

Krajem dana na severu postepeni prestanak padavina. Vetar umeren i jak, severni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 7 do 12 stepeni, a najviša dnevna od 15 do 19. I u Beogradu umereno do potpuno oblačno, povremeno sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima, koji će u pojedinim delovima grada biti praćeni grmljavinom. Vetar umeren severozapadni. Jutarnja temperatura oko 10, najviša dnevna oko 17 stepeni. Do 2. juna će biti uglavnom promenljivo oblačno i nestabilno