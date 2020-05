Uhapšen građevinski inspektor, tražio 2.000 evra za legalizaciju restorana

Vesti online pre 57 minuta | Tanjug

Građevinski inspektor P. K. (53) uhapšen je zbog sumnje da je od vlasnice jednog restorana u Užicu tražio 2.000 evra.

On bi zauzvrat pokrenuo postupak legalizacije tog ugostiteljskog objekta. Sumnja se da je od vlasnice restorana na ime avansa primio 700 evra, saopšteno je iz MUP-a. Njemu se na teret stavlja krivično delo primanje mita. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Kraljevu.