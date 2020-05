Ova država građanima deli maske na automatima širom grada

B92 pre 41 minuta | B92, Tanjug

Singapur svim stanovnicima deli besplatne maske za jednokratnu upotrebu, a ljudi ih mogu uzeti na oko 400 automata širom grada.

To je treći put da država deli maske stanovnicima, ali prvi put to radi putem automata, prenosi BBC. Singapur je u početku uspevao da drži pod kontrolom korona virus, ali poslednjih nedelja je došlo do naglog povećanja broja zaraženih, uglavnom među stranim radnicima. Broj slučajeva korona virusa premašio je 32.000, što je najviše u jugoistočnoj Aziji.