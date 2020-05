Kremlj negira visoku smrtnost među zdravstvenim radnicima

B92 pre 16 minuta | Tanjug

Portparol Kremlja Dmitri Peskov odbacio je kao netačne navode o visokoj o stopi smrtnosti od kovida 19 među zdravstvenim radnicima u Rusiji.

Na pitanje da li je u Rusiji od posledica ove bolesti preminulo više zdravstvenih radnika nego u drugim zemljama, Peskov je rekao da "Kremlj ima drugačije podatke, koji ne potvrđuju ove navode", prenosi TAS S. On je dodao da će svakako tražiti komentar od Ministarstva zdravlja, koje raspolaže zvaničnim podacima i do sada je prijavilo 101 smrtni slučaj među zdravstvenim radnicima. Do danas je u Rusiji potvrđen ukupno 379.051 slučaj koronavirusa, a 150.993 pacijenta