Air Srbija od juna obnavlja saobraćaj iz Niša i Kraljeva

Planirano je da Er Srbija letove iz Niša počne da obnavlja od 16. juna, dok će avioni srpske nacionalne avio-kompanije iz Kraljeva leteti počev od 30. juna 2020. godine.

U periodu između 16. i 30. juna iz Niša će biti ponovo pokrenute linije do Frankfurta (Han) i Nirnberga, dok će se posle 1. jula leteti i do Hanovera, Salcburga i Tivta. Kada je reč o Kraljevu, od 30. juna se planira obnova letova do Beča. Tačan red letenja i nedeljne frekvencije biće uskoro objavljen na airserbia.com. „Stekli su se uslovi da postupno obnovimo letove iz Niša i Kraljeva. To je sjajna vest za naše putnike iz južne i jugozapadne Srbije, koji su tu