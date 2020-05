Zvanično: Serija A se vraća 20. juna, Kup Italije i ranije

Večernje novosti pre 3 sata | Beta

Fudbalsko prvenstvo Italije nastaviće se 20. juna, pošto je ministar sporta Vinčenco Spadafora dao dozvolu usled pandemije korona virusa

Fudbalsko prvenstvo Italije nastaviće se 20. juna, pošto je ministar sporta Vinčenco Spadafora dao dozvolu usled pandemije korona virusa. Medicinski protokol za utakmice Serije A je ranije odobrio naučni odbor vlade Italije. Italijanski Kup mogao bi i ranije da počne, a po rečima Spadafore to se može dogoditi 13. i 17. juna. Serija A je suspendovana od 9. marta kada je vlada Italije odredila karantin. Do kraja Serije A ostalo je 12 kola, plus osam utakmica koje su