I narednih dana kiša, objavljeno kada će ponovo biti sunčano

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično sa kišom, a od sredine dana i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

Vetar uglavnom slab, na istoku umeren i jak, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 7 do 12, najviša dnevna od 17 do 22 stepena. I u Beogradu promenljivo oblacno i nestabilno, pre podne povremeno sa kišom, a posle podne i sa lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar uglavnom slab, severni i severozapadni. Najniža temperatura oko 11, najviša dnevna oko 18 stepeni. Do 6. juna zadržaće se promenljivo oblacno i nestabilno, povremeno sa kišom i pljuskovima sa