Kisić Tepavčević: Moramo da naučimo da živimo sa virusom

BEOGRAD: Zamenica direktora Instituta za javno zdravlje "Milan Jovanović Batut" i članica kriznog štaba Darija Kisić Tepavčević, izjavila je danas da epidemija koronavirusa ide željenim tokom i da je primetan silazni trend.

Kisić Tepavčević je za RTS rekla da smo sada u poslednje dve do tri nedelje epidemije, kada je većina slučajeva koji se otkriju oni za kojima se traga, tj. kontakti sa laboratorijski potvrđenim slučajevima i to su osobe koje uglavnom nemaju nikakve simptome infekcije. Ona je kazala da indirektni pokazatelji ukazuju da je oslabila aktivnost virusa u populaciji i naglasila da je procenat novootkrivenih slučajeva na dnevnom nivou manji od jedan odsto i to uz intezivno