Vučić: Pruga Beograd-Budimpešta do 2024, ima bezbroj problema

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da bi kompletna brza pruga od Beograda do Budimpešte trebalo da bude završena do 2024. godine, što bi značilo da će se od tada između dva grada putovati dva sata i 45 minuta.

On je, tokom obilaska gradilišta deonice te pruge Beograd-Stara Pazova, kazao da će do kraja godine biti završen taj deo pruge, a da će do kraja marta iduće godine ona biti "slobodna za vožnju". "Do avgusta ćemo završiti deonicu Beograd-Novi Sad, kada ruske kompanije završe svoj deo posla, tada ćemo do Novog Sada vozom putovati pola sata. Odmah nakon toga, do 2024. godine treba da završimo i relaciju Novi Sad-Subotica, a Mađari bi u istom periodu trebalo da završe