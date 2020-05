Vučić obilazi radove na izgradnji pruge Beograd – Budimpešta

RTS pre 10 minuta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je radove na izgradnji dela brze pruge Beograd-Budimpešta, od Beograda do Stare Pazove.

Predsednik Vučić je rekao da je zadovoljan dinamikom radova i da bi bilo veoma važno da se, pored još jedne deonice na pravcu ka Budimpešti, od Novog Sada do Subotice, izgradi i brza pruga od Beograda do Niša, koja bi bila za brzinu do 200 kilometara na sat, a zatim i od Niša do Preševa, za brzinu od 160 kilometara na sat. Predsednik je dodao da se već razgovara na tu temu sa kineskim kompanijama i ruskim železnicama koje grade deo brze pruge od Stare Pazove do