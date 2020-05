Pruga Beograd - Stara Pazova u saobraćaju do kraja marta, uskoro izgradnja autoputa Ruma - Šabac i Fruškogorskog koridora

RTV pre 1 sat | Tanjug

STARA PAZOVA - Pruga od Beograda do Stare Pazove biće puštena u saobraćaj do kraja marta naredne godine, najavljuje predsednik Aleksandar Vučić.

On je obišao radove na toj pruzi i rekao da će biti završeni do kraja godine i da će onda biti puštan probni saobraćaj, kako bi pruga do 31. marta bila u saobraćaju. Takođe, kaže da će radovi koje izvode Rusi od Stare Pazove do Novog Sada biti gotovi u avgustu 2021. godine i da će ta pruga biti puštena u saobraćaj u septembru 2021. i da će se tada ići vozom za pola sata od Beograda do Novog Sada.