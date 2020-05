Zemlja je postala tesna za velike sile: Ko će da osvoji svemir?

B92 pre 2 sata | DW

Posle devet godina su Amerikanci ponovo samostalno poslali astronaute na Međunarodnu svemirsku stanicu. To bi mogla biti najava kraja odlične saradnje sa Rusijom i povratak u svemirsku trku kakva je vladala šezdesetih.

"Three, two, one…" - posle devet godina se ponovo na engleskom odbrojavalo pred jedan svemirski let. Američki astronauti Robert Benken i Daglas Harli su u kapsuli Crew Dragon na raketi Falcon 9 poleteli sa kosmodroma u Floridi kao Međunarodnoj svemirskoj stanici. "Istorija je ispisana", objavila je NASA. Ovo je prvi put da je let izvela privatna firma, SpaceX koju finansira Ilon Mask, vlasnik kompanije Tesla. Američka svemirska agencija NASA nije razvila