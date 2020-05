VIDEO: Srpskim narodnjacima ometaju policajce u Čikagu u razbijanju protesta

Radio 021 pre 44 minuta | 021

Nepoznate osobe su na radio frekvenciji policije u Čikagu puštale srpske narodnjake u pokušaju da ih ometaju u razbijanju protesta koji već nekoliko dana traju širom SAD zbog ubistva Afroamerikanca Džordža Flojda.

Kako je objavio jedan od tviteraša iz Čikaga koji prati policijski radio, tokom proteklih dana se često dešavaju pokušaji ometanja policijske frekvencije, a ovaj put se čula muzika, koju su prepoznali kao "jugoslovensku". Preslušavanjem snimka jasno je da se radi o nekom od srpskih narodnjaka. Ovo nije jedino ometanje, na frekvenciji se mogu čuti i druge poruke i numere. Chicago police radio is getting jammed by Yugoslavian music!! #GeorgeFloyd #chicagoprotest