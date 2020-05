Tramp: Ovo je samo početak, letećemo i na Mars

Vesti online pre 2 sata | Tanjug

Predsednik SAD Donald Tramp rekao je, nakon poletanja u orbitu svemirske letelice „Falkon 9“ iz Svemirskog centra „Kenedi“ na Floridi, da je to samo početak i da će na kraju američki astronauti leteti i na Mars.

– Neverovatno je, snaga, tehnologija – prokomentarisao je Tramp prvi let u svemir sa američkog tla posle devet godina i dodao da je to bio „divan prizor“. Američki predsednik je u društvu potpredsednika Majka Pensa i drugih visokih zvaničnika posmatrao lansiranje svemirske letelice „Falkon 9“, navodi agencija Rojters. Raketa „Falkon 9“ lansirana je u 15.22 po lokalnom vremenu, a astronauti su u novoj kapsuli „Kru Dragon“, kojoj je to prvi let u orbitu sa ljudskom