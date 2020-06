"Ili taj političar pedofil postoji i hapsimo ga, ili ga nema" VIDEO

B92 pre 30 minuta | B92

Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović rekao je da će policija obezbeđivati dete koje je eventualno žrtva političara pedofila.

On je za televiziju Prva kazao da od 2013. godine sve postupke u istrazi krivičnih dela vodi Tužilaštvo. "Od oktobra 2013. istraga u potpunosti i krivični postupak su u rukama tužilaštva. Tužilac mora da pokrene postupak", rekao je on. Stefanović je kazao da policija može čak i u drugoj zemlji obezbeđivati dete i roditelje koji su napadnuti. "Imamo mogućnost da svaka osoboa bude potuno zaštićena i to dete potencijalno i zato sam zamolio Igora Jurića da nam da