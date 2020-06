"O smenama u SNS odlučuje Vučić, ne mislim da treba da umrem u ministarskoj fotelji"

B92 pre 3 minuta | B92

Član Predsedništva Srpske napredne stranke Nebojša Stefanović rekao je da nema informacije o smenama u SNS i da je to u rukama lidera Aleksandra Vučića.

Stefanović je za televiziju Prva rekao da je i suštinski i formalno takva odluka u rukama Vučića. "Nisam čovek koji misli da treba da umre u ministarskoj fotelji. Zaista to ne mislim i svi koji me poznaju znaju da to ne mislim. Uvek smatram da je dobro da se uvek ima dovoljno novih ljudi koji su spremni da se još bore i daju energiju toj borbi", rekao je Stefanović. On je kazao da je dobra stvar podmlađivanje političke stranke. "Ja kažem ljudima, sačekajmo da prođu