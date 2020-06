"Svestan sam da je NATO i dalje kontroverzna tema u Srbiji i da su sećanja na 1999. godinu bolna, ali..."

B92 pre 20 minuta | Tanjug

Novi šef NATO vojne kancelarije za vezu u Beogradu Tomazo Vitale izjavio je da NATO u potpunosti poštuje politiku vojne neutralnosti Srbije.

Vitale je u intervjuu za Radio Slobodna Evropa poručio da je Srbija nezavisna i suverena zemlja, slobodna da bira svoje bezbednosne aranžmane. On je ukazao da je Alijansa oduvek bila jasna i dosledna po tom pitanju, ali da taj princip nije sprecio saradnju, niti bi trebalo ocekivati da će se to promeniti. Vitale je ukazao da NATO već ima dobro razvijenu saradnju i partnerstva sa mnogim zemljama, medu kojima su one koje ne žele da postanu clanice NATO-a, kao što su