Uključen meteoalarm, RHMZ objavio gde će biti najgore FOTO

U Srbiji će danas biti pretežno oblačno vreme, mestimično s kišom i grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Popodne se očekuje postepeni prestanak padavina, najpre u Vojvodini. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, na istoku povremeno jak. Najniža temperatura od osam do 12 stepeni, a najviša od 17 do 21 stepena. I u Beogradu će danas biti oblačno, povremeno s kišom, a poslepodne očekuje se razvedravanje. Temperatura u Beogradu oko 10 stepeni ujutro, tokom dana do 18 stepeni. Biometeorološka prognoza za ponedeljak, 1. jun 2020. godine: Tegobe mogu imati osobe s