"Nije tačno to što je Nestorović rekao, oštrije bih mu odgovorio"; Tiodorović za ukidanje svih ograničenja

B92 pre 28 minuta | B92

Dr Branislav Tiodorović založio se za momentalno ukidanje većine mera.

"Treba sve odmah da pustimo, da nema više nikakvih ograničenja. Da pustimo da se normalno održavaju svi sportski događaji, sve manifestacije... Pa danas treba i đaci da krenu u školu, doduše samo oni koji bi da popravljaju ocene. Jedino s koncertima treba sačekati do 15. juna. Ceo svet to radi, što bismo sad mi nešto kočili. Pustimo ljude da žive. Uz maske i rukavice, gde je to neophodno, za 14 dana bićemo bez korone, garantujem", rekao je u intevjuu za Kurir.