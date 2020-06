Tramp se obrušio na guvernera Njujorka: Ološ i bagra pljačkaju, a vi ne razmeštate Nacionalnu gardu!

Kurir pre 4 sata

Predsednik SAD Donald Tramp kritikovao je guvernera Njujorka Endrua Kuoma na Tviteru nakon protesta u Njujorku tokom kojih su demonstranti uništavali imovinu i pljačkali.

"Njujork je izgubljen zbog pljačkaša, razbojnika, radikalne levice i svih drugih oblika ološa i bagre", napisao je Tramp na svom Tviter nalogu i dodao da guverner Njujorka odbija da prihvati njegovu ponudu o razmeštanju pripadnika Nacionalne garde. NYC, CALL UP THE NATIONAL GUARD. The lowlifes and losers are ripping you apart. Act fast! Don’t make the same horrible and deadly mistake you made with the Nursing Homes!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 2,