"Finalni sporazum Beograda i Prištine u narednim mesecima, ne godinama"

B92 pre 40 minuta | Tanjug

Specijalni predstavnik EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak namerava da organizuje sastanak u okviru dijaloga Beograda i Prištine.

I to čim se formira vlada u Prištini i otvore granice za putovanja, saznaje Tanjug u Briselu. Lajčak je to rekao u utorak ambasadorima država članica EU u Odboru za politiku i bezbednost, navode diplomatski izvori u Briselu. Nada se da bi to moglo da se dogodi do kraja juna. Prema navodima iz diplomatskih izvora, Lajčak je ocenio da bi do finalnog sporazuma o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine trebalo da dođe "u narednim mesecima, a ne godinama". On je