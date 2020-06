Lajčak dolazi u Beograd i Prištinu, razgraničenje neće biti opcija

B92 pre 1 sat | RTS

Specijalni izaslanik EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak planira posetu Beogradu i Prištini tokom juna, prenosi RTS.

U Briselu očekuju da se dijalog nastavi "bez odlaganja" i navode da je postizanje konačnog dogovora pitanje meseci, a ne godina. Promena granica nema podršku regiona i EU i nije opcija koja može biti rešenje za spor Beograda i Prištine, ocenjuju evropski izvori upućeni u tok dijaloga. "Do prvog sastanka u dijalogu možda neće doći već u junu, ali je izvesno da će on biti vođen u Briselu, uz posredništvo EU, i da će se fokusirati na dva glavna cilja - primenu do sada