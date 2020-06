Putin: Nema opuštanja

B92 pre 1 sat | Sputnjik

Situacija sa koronavirusom u Rusiji se u celini stabilizuje, ali je potrebno pratiti situaciju u svakom regionu, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin.

On je to rekao tokom sastanka sa članovima Saveta bezbednosti Rusije, prenosi Sputnjik. "U poslednjih nekoliko meseci smo veliku pažnju posvetili borbi protiv epidemije. Situacija se trenutno stabilizuje, ali je potrebno veoma pažljivo pratiti razvoj infekcije u svim regionima pojedinačno i reagovati munjevito", istakao je on. Putin je ukazao na to da se trenutno u Zabajkalskoj pokrajini, na jugoistoku Sibira, pogoršava epidemiološka situacija, te je poručio.