Anastasija kaže da je Željko Ražnatović isti Veljko, a evo kako je novopečeni tata izgledao kao beba!

Blic pre 3 sata | J. M. I.

Veljko Ražnatović danas je postao otac, a njegovog sina na svet donela je njegova izabranica Bogdana Rodić.

Ceo dan se veseli u porodici Ražnatović, te nema sumnje da su svi na nogama. Retko kada viđamo u javnosti Veljkove fotografije iz detinjstva, a on je pre izvesnog vremena upravo objavio fotografije na kojima se primeti kako je mali. - Kada porastem, biću šampion - napisao je Veljko u opisu fotografije. Ujedno, primeti se i kako on poseduje crne, bokserske rukavice oko vrata kojima je hteo da stavi do znanja da će se kad poraste baviti boksom. Podsetimo, Bogdanin