"Besni pas" uzdrmao Ameriku: Bivši ministar odbrane Trampove poteze uporedio sa nacističkom taktikom: Želi da nas podeli

Blic pre 12 sati

Bivši američki ministar odbrane Džejms Matis optužio je aktuelnog predsednika Donalda Trampa da pokušava da podeli Sjedinjene Američke Države i uz to oštro osudio mogućnosti upotrebe vojske kao odgovora na građanske nemire. - Donald Tramp prvi je predsednik u mom životnom veku koji ne pokušava da ujedini američke građane - čak se ni ne pretvara da to čini. Umesto toga - pokušava da nas podeli. Svedočimo posledicama njegovih trogodišnjih napora da to učini - rekao