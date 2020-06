Anastasija rekla da je mali Željko isti tata: Isplivala Veljkova fotka iz detinjstva, evo kakav je bio kao beba! (foto)

Kurir pre 6 minuta

Anastasija Ražnatović prokomentarisala je da je Veljkov sin Željko isti tata, a sada su isplivale Ražnatovićeve stare fotografije.

Retko kada viđamo u javnosti Veljkove fotografije iz detinjstva, a on je pre izvesnog vremena upravo objavio fotografije na kojima se primeti kako je mali. Podsetimo, Bogdanin porođaj je obavljen pomoću carkog reza i obavio ga je doktor Milenko Proročić koji je porodio Veljkovu majku Svetlanu Cecu Ražnatović oba puta. Mali Željko po rođenju ima 3.3 kilograma i 53 cm, a dobio je ocenu deset. View this post on Instagram A post shared by SERBIAN ACE