PSG predao potpise za učešće na izborima

Predstavnici Pokreta slobodnih građana (PSG) predali su danas Republičkoj izbornoj komisiji Srbije (RIK) potpise podrške građana za izbornu listu "Grupa građana Sergej Trifunović Pokret slobodnih građana".

Za učešće na parlamentarnim izborima 21. juna, PSG je predao 14.017 potpisa podrške listi od 158 kandidata za poslanike. Funkcioner PSG Pavle Grbović je rekao novinarima da će se PSG starati da u Skupštinu Srbije "unese pristojnost" i zastupaće sve građane: "one koji su dali potpis, one koji će glasati za njih i one koji odluče da bojkotuju izbore". "Vratićemo u skupštinsku proceduru usvajanje 'Aleksinog zakona' - da teško obolela deca mogu da se leče u