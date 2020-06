EU: Ne zavrćemo ruke, ali bez konačnog rešenja nema članstva

RTV pre 1 sat | Tanjug

BRISEL - Samo nekoliko sati nakon što je predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da očekuje velike pritiske po pitanju rešavanja Kosova i Metohije, iz Brisela stižu tonovi koji idu u prilog toj proceni.

Konačni cilj dijaloga Beograda i Prištine, prema zvaničnoj formulaciji EU, treba da bude sveobuhvatna normalizacija odnosa, a šta to znači - u Briselu, nezvanično, za Tanjug su danas rekli da je to "jasno" i iznose očekivanje da će se do toga stići za nekoliko meseci. Na pitanje Tanjuga da li EU, kao glavni posrednik u dijalogu, uzima u obzir činjenicu da se i Srbija mora saglasiti sa rešenjem za sveobuhvatnu normalizaciju, u Briselu odgovaraju da će se Beograd i