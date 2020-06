Jeremić: Jedva čekam da istekne rok za predaju izbornih lista da se vidi ko je ko

Danas pre 3 sata | Piše: Beta

Predsednik Narodne stranke Vuk Jeremić izjavio je da „jedva čeka da sutra istekne zakonski rok“ za predavanje lista za izbore najavljene za 21. jun, kako bi se jasno pokazalo ko je ko, saopšteno je danas iz Narodne stranke.

On je kazao da to isčekuje kako bi već jednom prestali razgovori o tome ko će učestvovati na lažnim izborima, koji će biti nelegitimni kao i institucije nastale na osnovu njih. „Narodna stranka nijednog trenutka nije imala dilemu, dali smo reč građanima Srbije i obećanje da nećemo izaći na izbore. To ćemo ispuniti, kao i svako drugo obećanje u budućnosti. Žao mi je što su neki koji su bili u zajedničkoj koloni prave opozicije podlegli pritiscima, nisu održali reč i