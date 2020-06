Tiodorović: Porast broja obolelih u naredne dve nedelje VIDEO

B92 pre 3 sata | B92

Porast broja obolelih dešavaće se povremeno naredne dve nedelje, kaže za Vesti TV Prve Branislav Tidorović.

"Nema razloga za strah, ima za oprez", kaže Tiodorović. Kako dalje navodi., imamo veći obim testiranja i to je dokaz da se vodi računa da kontakti budu otkriveni. Dodaje i da će se javljati veći broj obolelih u narendom periodu. "To će trajati najmanje dve nedelje, a do kraja meseca ćemo se uklopiti u ono što EU traži - od 1. jula potpuna otvaranja i popuštanja mera", kaže. Navodi da je neophodno nositi maske u zatvorenom proostoru. U letnjem periodu neće biti