Pozadina sukoba u loži: Čuveni Recko bio akter, njegov sin napao crno-bele: Mi ne nameštamo kao Partizan!

Blic sport pre 2 sata

Gostovanje Partizana u Surdulici minule srede nije prošlo bez incidenata pošto su čelnici crno-belih napadnuti na jugu Srbije, verbalno.

Trener Dinama iz Vranja Dragan Antić izjavio je da je bilo verbalnog okrššaja između grupe u kojoj je bio njegov sin i Uprave Partizana, ali tvrdi da fizičkog napada nije bilo. - Jeste, čuo sam da je doššlo do verbalnog okršaja. Nije bilo nikakvog fizičkog napada, samo im je (delegaciji Partizana) rečeno da ne vređaju Dinamo iz Vranja i da ga ostave na miru. Samo je to bilo, rekao je Antić za B92.net. On je dodao da je Dinamo iz Vranja "1.000 puta čistiji klub od