Jedinstveni birački spisak zaključen u ponoć: Ako do 17. juna dođe do nekih promena, ažuriraće ih ministarstvo

Kurir pre 1 sat

BEOGRAD - Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić kaže da je u ponoć zaključen jedinstveni birački spisak, a Republička izborna komisija će danas objaviti broj birača u Službenom glasniku. "Doneli smo rešenje o zaključenju koje je dostavljeno svim nadležnim izbornim komisijama - Republičkoj, pokrajinskim i opštinskim i gradskim", rekao je ministar za RTS. On je objasnio da će ako do 17. juna dođe do nekih promena, uvidom u birački spisak koji