Vučić o ekonomiji: Ako sačuvamo mir, prosečna plata do 2025. biće nam 900 evra

Kurir pre 19 minuta

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je uveren da će do 2025. godine prosečna plata u Srbiji biti 900 evra i da će srpska ekonomija do tada najbrže da raste u Evropi, ukoliko sačuvamo mir i stabilnost. - Voleo bih da smo ujedinjeniji u odgovornosti po pitanju KiM, sve ostalo nije toliko važno, jer, ukoliko sačuvamo mir i stabilnost, uveren sam da ćemo doći do prosečne plate od 900 evra i da će naša ekonomija rasti najbrže u Evropi, rekao