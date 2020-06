Ministarstvo finansija: Preko 4,3 miliona prijavilo se do ponoći za sto evra, ukupno 6,2 miliona

Novi magazin pre 4 sata | Beta

Savetnica ministra finansija Ana Jović izjavila je da se do sinoć u ponoć, kada je istako rok za prijavu za jednokratnu pomoć od sto evra, prijavilo 4.325.500 građana.

"Ukoliko na taj broj dodamo i broj penzionera i korisnika novčane socijalne pomoći koji su automatski bili prijavljeni za novčanu pomoć to je oko 6.200.000 ljudi", rekla je Jović jutros za Radio televiziju Srbije. Ona je podsetla da je rok za prijavu bio od 15. maja do 5. juna, tako da je rok istekao, a najveći broj ljudi koji su se prijavili već je primio novac, odnosno za preko šest milona je to već isplaćeno. "Preostali će biti isplaćeni u ponedeljak", rekla je