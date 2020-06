Vučić: Srbija je pomogla Italiji sa oko 10 miliona evra

Radio 021 pre 3 sata | Tanjug

Srbija je pomogla Italiji u borbi sa korona virusom sa ukupno oko 10 miliona evra, izjavio je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić i dodao da mu je bilo zamerano što je rekao da nije postojala solidarnost između zemalja EU, iako su oni to jedni o drugima govorili.

"Rekao sam šta sam imao i onda su me svi napali. Kao što znate latinsku poslovicu o Jupiteru, a koju mi drugačije prevodimo: Ono što priliči Bogu ne priliči volu. Ja, kao predstavnik male zemlje, valjda nisam imao pravo da primetim istinu", kazao je Vučić na TV Pančevo. "Mi smo pomogli Italiji i to mnogo", naglasio je, dodajući da je pomoć bila vredna 8,1 milion evra, ali sa organizovanih 10 letova to iznosi ukupno oko 10 miliona evra. "To je bila velika pomoć i to