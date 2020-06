Vučić o otkazu Kataiju: Kakve veze njegova žena ima sa time kako on šutira loptu?

Vesti online pre 4 sata

Predsednik Aleksandar Vučić prokomentarisao je danas otkaz srpskom fudbaleru Aleksandru Kataiju, u klubu u Los Anđelesu, zbog objave njegove supruge na društvenim mrežama.

– Kakve veze njegova žena ima sa tim kako on šutira loptu – konstatovao je Vučić gostujući na TV Pančevo, a u svetlu događaja u SAD poslednjih dana. – To samo govori kakva se hajka vodi protiv onih koji nisu protiv predsednika Amerike. Ta žena ima pravo na svoj stav. Ako je počinila krivično delo – gonite je. Ako nije – ne razumem o čemu se tu radi – dodao je Vučić. Srpski fudbaler Aleksandar Katai od pre par danas više nije igrač LA Galaksija, a do raskida