Vučić: Odustao sam od velikih inicijativa, očekujem predlog za Kosovo

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je ukidanjem mera vlade u Prištini otvoren prostor za dijalog sa Kosovom i rekao da očekuje dolazak specijalnog predstavnika Evropske unije (EU) za dijalog između Srbije i Kosova Miroslava Lajčaka u Beograd i Prištinu posle izbora u Srbiji 21. juna. „EU je ubedljivo najveći investitor i donator u Srbiji“

U intervjuu za Radio Slobodna Evropa (RSE) Vučić je poručio da je odustao od, kako je rekao, velikih inicijativa za rešavanje pitanja Kosova i da čeka šta će biti predloženo. Vučić je rekao i da kada se govori o crvenim linijama u kontekstu Kosova to znači da „vi niste spremni za razgovor“, ali i da to ne znači da one ne postoje. – Time se otvara mogućnost da počnemo da razgovaramo, ukoliko ta mera ostane i opstane duže od nekoliko dana i verujem da to nije pitanje